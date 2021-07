Il Basso Molise nella morsa degli incendi: le fiamme divorano i boschi

Vigili del fuoco in azione per fare fronte ai numerosi roghi divampati nella giornata di oggi

CAMPOBASSO. Emergenza roghi in Basso Molise: un'altra giornata campale per i vigili del fuoco di Campobasso impegnati a fronteggiare numerosi incendi divampati sul territorio.

In fumo aree boschive e non. Diversi gli ettari andati in fumo nei territori di Termoli, Campomarino, Montecilfone, Ururi, Rotello e Guglionesi.

Necessario anche il supporto di un canadair in ausilio alle squadre dei caschi rossi di Campobasso, Termoli e Santa Croce di Magliano.

In azione anche il personale del distaccamento di San Severo e altre numerose squadre di volontari Aib.

Nel frattempo i carabinieri forestali sono al lavoro per stabilire le cause dei ripetuti roghi che stanno provocando ingenti danni al patrimonio boschivo.

