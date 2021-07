Brucia il nastro trasportatore dell’impianto a biomasse, intervengono i vigili del fuoco

Pompieri in azione tra Termoli, Mafalda e Petacciato

TERMOLI. Notte di superlavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, intervenuti tempestivamente per sedare un principio di incendio avvenuto sul nastro trasportatore dell'impianto a biomasse sito nella zona industriale della città.

Nella stessa notte la squadra ha continuato il suo lavoro alle prese con un grosso incendio di bosco, macchia e incolto avvenuto nel comprensorio del comune di Mafalda. Oggi, invece, altro intervento nel comune di Petacciato per un rogo sviluppatosi all'interno di un silos contenente polvere di paglia destinata a cavalli. Le cause degli eventi sono in corso di accertamento.

