Goletta Verde in Molise: foci del Sinarca e del Trigno fortemente inquinate

I risultati delle analisi condotte illustrate in una conferenza stampa. Nei limiti di legge la spiaggia di Sant’Antonio a Termoli

TERMOLI. Goletta verde ‘boccia’ le foci dei fiumi Sinarca, a Termoli e Trigno, a Montenero di Bisaccia: sono fortemente inquinate. Nei limiti di legge la spiaggia di Sant’Antonio a Termoli.

Risultati che fanno riflettere, quelli che derivano dall’analisi dei campioni dell’acqua raccolti da Legambiente il 21 luglio e presentati da Goletta Verde in una conferenza stampa alla presenza dell’assessore comunale all’Ambiente Rita Colaci.

"Persistono i problemi alle foci dei fiumi – le parole di Cristiana Biondo, portavoce di Goletta Verde, riportate dall’Ansa - Rispetto allo scorso anno anche la foce del Trigno è risultata fuori dai limiti di legge. La foce del Sinarca risulta oltre i limiti di legge da 10 anni e i risultati di questo anno confermano che nulla è stato fatto in questo lasso di tempo per migliorare la situazione. Dobbiamo iniziare a mettere in campo azioni concrete e affrontare il problema partendo dall'entroterra, per salvaguardare le acque dei mari e la cittadinanza".

Per Stefano Ciani, presidente nazionale di Legambiente “La situazione del Molise – ha aggiunto Stefano Ciani, presidente nazionale di Legambiente - è uno specchio di quella nazionale e dobbiamo correre ai ripari al più presto. Non dobbiamo dimenticare che due delle quattro procedure di infrazione europee per il mancato adeguamento alla direttiva europea sui reflui si sono già tramutate in condanne che ora stiamo pagando con multe salatissime che ammontano a 60 milioni di euro all'anno, che potrebbero essere spesi aprendo cantieri e creando nuovi posti di lavoro per il ciclo integrato delle acque. Dobbiamo continuare a lavorare per efficientare il sistema depurativo".

