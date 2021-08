Allarme roghi in Basso Molise, corsa contro il tempo per domare le fiamme

Vigili del Fuoco al lavoro su più fronti. Guglionesi, Termoli e Campomarino le zone più colpite

TERMOLI. Emergenza incendi: domenica complicata in Basso in Basso Molise. Dalla notte scorsa i vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per domare i vari roghi divampati sul territorio. Una corsa contro il tempo per domare le fiamme, alimentate anche dal forte del vento, che naturalmente rende più complessi gli interventi.

Attualmente tutte le squadre del comando provinciale di Campobasso sono al lavoro per fronteggiare le varie criticità. Spento l’incendio che questa notte ha lambito le abitazioni di Guglionesi, ma sempre nella stessa zona è divampato un altro rogo.

In questo momento altri interventi sono in corso in territorio di Termoli e Campomarino.

