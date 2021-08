Guglionesi nella morsa del fuoco: case evacuate e canadair in azione

Da ore i caschi rossi stanno lavorando per fronteggiare il vasto incendio. Sgomberate alcune aree del paese per la messa in sicurezza dei cittadini



GUGLIONESI. Incendi in Basso Molise: drammatica la situazione a Guglionesi, dove dalla scorsa notte si sta cercando con tutti i mezzi a fare fronte all’emergenza che si sta registrando.

Un primo rogo, divampato nella notte e che ha lambito le abitazioni, è stato domato questa mattina dai vigili del fuoco. Nel frattempo, però, stando a quanto si è appreso, è scoppiato un altro incendio che ha richiesto un nuovo intervento dei caschi rossi.

Le fiamme, alimentate dal forte vento stanno interessando diverse aree del paese e, per questo, è stato necessario evacuare diverse abitazioni per garantire la messa in sicurezza dei cittadini.

Dal Comune fanno sapere che, chiunque abbia esigenze di prima necessità, può rivolgersi agli operatori presso la palestra della scuola media di via Catania. In questo momento per domare le fiamme, oltre a diverse squadre dei vigili del fuoco, sono in azione i canadair.

