Schianto tra auto e scooter: muore un pensionato

Inutili i soccorsi per l’81enne. L’incidente lungo viale San Nicandro, nei pressi del cimitero francese a Venafro



VENAFRO. È di una vittima il bilancio dell’incidente stradale accaduto nel primo pomeriggio di oggi lungo viale San Nicandro a Venafro, nei pressi del cimitero francese. Lo scontro ha coinvolto uno scooter, una Fiat Punto e un Fiat Doblò.

Uno schianto violento che non ha lasciato scampo a un 81enne di Venafro, che viaggiava a bordo del motociclo.

L’allarme è scattato immediatamente, consentendo alla macchina dei soccorsi di attivarsi. Sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118. Ma al loro arrivo, gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del pensionato.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri del Nor di Venafro. I militari stanno effettuando i rilievi e sono in cerca di elementi utili per stabilire la causa dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti.

