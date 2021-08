Inferno di fuoco, Toma: “Chiediamo subito lo stato di emergenza"

Il giorno e la notte dopo le terribili devastazioni causate in quasi tutto il Basso Molise da diversi incendi, il Presidente della Regione attende l’ultimo report: “Stiamo quantificando i danni in via provvisoria, tra oggi e domani impegneremo il Governo”.



di Maurizio Cavaliere

CAMPOBASSO. Termoli, Campomarino, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni: il giorno e la notte dopo i roghi che hanno devastato le campagne e la costa di queste città e paesi molisani, c’è chi piange e impreca per le devastazioni causate dalle fiamme. Sono imprenditori agricoli, cittadini e anche gente che era in vacanza, costretta a fare i conti con la spaventosa realtà di un incendio terribile per intensità e ampiezza del fronte rosso.

Piange tutto il Molise, in realtà, perché quando brucia quasi per intero la pineta di Campomarino se ne va parte del nostro paesaggio più amato e peculiare.

La Regione è attiva da ieri. Nella tarda mattinata si era costituito il Centro di coordinamento Soccorsi presso la Prefettura di Campobasso. Con la Regione e la sua Protezione Civile sono all’opera la stessa Prefettuta, le Forze dell’Ordine in generale, la Croce Rossa e altri soggetti che possono dare un contributo nella fase più delicata: quella dei soccorsi.

Stamattina abbiamo contattato il Presidente della Regione Donato Toma: “Ci sono ancora dei focolai - spiega - Quando anche questi saranno estinti, potremo fare la stima dei danni. Una stima che sarà provvisoria ma che, per come purtroppo è andata, ci porterà a chiedere lo stato di emergenza al Governo italiano tra oggi e domani. Siamo pronti per deliberare, stamattina riceverò un altro report della situazione da parte della Protezione Civile. Quantificati i danni, potremo chiedere al Governo di accantonare le somme necessarie”.

Toma espime la propria solidarietà a chi è stato coinvolto direttamente dei roghi: “Sono imprenditori, cittadini, ma anche famiglie che hanno dovuto lasciare la vacanza. Siamo vicini a queste persone e siamo pronti a intervenire”.

Sui danni maggiori, il Presidente cita Campomarino e Rio Vivo in particolare, dove è stata sfiorata la tragedia, con tante persone costrette a lasciare di corsa il luogo in cui si trovavano. 97 le persone salvate a Campomarino. Nel frattempo i Vigili del Fuoco lavorano duramente per riportare sotto controllo le aree che sono ancora a rischio. Il forte vento caldo di ieri ha alimentato le fiamme. Oggi va un po’ meglio sotto questo aspetto, ma occorre essere ancora prudenti. Per quanto riguarda gli addetti ai lavori, c’è ancora tanto da fare.