Carabinieri e Scuola insieme per l'ambiente: 150 studenti diventano sentinelle della biodiversità

L'appuntamento è fissato per domani nella riserva naturale di Montedimezzo a Vastogirardi. In videoconferenza il ministro dell'Istruzione Bianchi

VASTOGIRARDI. Insieme per l'ambiente: l'Arma dei Arma dei Carabinieri e la Scuola uniscono le forze per un’alleanza educativa all’insegna dei valori della sostenibilità.

Domani, 4 agosto, alle 10.15, presso la Riserva Naturale Statale di Montedimezzo, a Vastogirardi (sede del locale Reparto Carabinieri Biodiversità) i carabinieri conferiranno a 150 studenti delle scuole di ogni ordine e grado provenienti dal Molise e da altre parti d’Italia, il titolo di 'sentinelle della biodiversità'. L’evento si inserisce nell’ambito delle attività dell’Accordo tra Ministero dell’Istruzione e Arma per il Piano Scuola Estate che, dopo il brusco arresto per via della pandemia, vuole restituire ai più giovani spazi di socialità imprescindibili ripensando la scuola nei luoghi e nei tempi.

Sarà il comandante generale dei Carabinieri Teo Luzi ad affidare il delicato compito alle studentesse e agli studenti presenti all’incontro come segno per il forte impegno della Polizia ambientale più grande d’Europa verso la custodia dell’ambiente. La condivisione con il Dicastero trasteverino è quella di un obiettivo comune strategico per lo sviluppo del Paese proprio attraverso la tutela del territorio a partire dal coinvolgimento dei giovani.

Significativa è la scelta del sito collocato in una delle regioni più verdi d’Italia, il Molise, e in una delle Riserve tra le prime a essere riconosciute dall’Unesco.

Con un collegamento in videoconferenza, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi parteciperà all’iniziativa per condividere il valore dell’alleanza tra le due Istituzioni rappresentate, allo scopo di dare priorità alle finalità verso le quali il Dicastero del mondo scolastico da lui guidato, si sta fortemente orientando.

La Ri-Generazione ambientale e la cura della casa comune, infatti, non solo rientrano tra gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, ma sono altresì le stesse priorità inserite nel documento conclusivo del G20 Istruzione di Catania.

La mattinata ruoterà attorno a una serie di attività riconducibili all’educazione alla tutela ambientale e della biodiversità svolte dagli studenti e dalle studentesse nel centro di Biosfera dell’Alto Molise.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!