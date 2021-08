'Le radici profonde non gelano mai': una panchina per ricordare Aldo Gianfagna

L'omaggio della comunità di San Polo Matese per non dimenticare il giovane consigliere comunale che ha perso la vita stroncato da un malore lo scorso mese di maggio

SAN POLO MATESE. “Ho scoperto che sono le piccole cose...le azioni quotidiane della gente comune che tengono a bada l'oscurità. Semplici atti di gentilezza e amore. Le radici profonde non gelano mai”.

Parole che arrivano dritte al cuore, quelle che la comunità di San Polo Matese ha 'impresso' sulla panchina dedicata ad Aldo Gianfagna, il giovane consigliere comunale morto lo scorso mese di maggio stroncato da un malore. Aveva solo 36 anni.

La panchina è stata realizzata da Bruno Patullo in un luogo molto caro ad Aldo, un posto che per lui era magico: la cappella in montagna dedicata alla Madonna delle Nevi.

Domani, 5 agosto, sono in programma le celebrazioni in onore della Madonna, che – la tradizione narra – apparse proprio in quel luogo per chiedere la realizzazione della cappella.

Aldo era molto legato a quel suo posto del cuore e si è sempre impegnato per l'organizzazione della festa, molto sentita dalla sua comunità. Per questo domani San Polo, non senza commozione, lo ricorderà con la benedizione della panchina a lui dedicata.

