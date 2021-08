Tir si ribalta dopo lo scontro con un furgone: paura sulla statale 17

Lievi ferite per i conducenti dei mezzi. Rallentato il traffico, per consentire ai vigili del fuoco di liberare la carreggiata

CAMPOBASSO. Si scontrano un tir e un furgone, tanto spavento ma ferite lievi per i conducenti dei due mezzi, coinvolti nell’incidente che si è verificato questa mattina sulla statale 17, in territorio di Bojano.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato il soccorso agli automobilisti, per i quali non c’è stato bisogno del trasporto in ospedale.

Rallentato il traffico sulla statale, perché a seguito dell’impatto il tir si è ribaltato. Sul posto i vigili del fuoco, impegnati a liberare la carreggiata e il personale Anas, che ha disposto il senso unico alternato, prima che la circolazione tornasse regolare. Sono intervenuti, per accertare la dinamica dell’incidente, anche i carabinieri di Bojano.

