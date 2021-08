Vaccini, assembramenti e caos all’auditorium di Isernia

Tra ritardi nelle somministrazioni e gente che non rispetta gli orari, la ressa crea potenziali situazioni a rischio

ISERNIA. Situazione al limite stamani all’auditorium ‘Unità d’Italia’ di Isernia, dove si sta svolgendo la consueta giornata di vaccinazioni anti Covid. Circa mezz’ora fa è stata segnalata una ressa assolutamente da evitare – si è in fila per contrastare il Covid, non certo per contagiarsi – a causa del ritardo nell'inizio delle somministrazioni.

Minori di 16 anni sono stati convocati presso la struttura e successivamente poi dirottati in ospedale, ma c’è anche gente che aveva appuntamento alle 13 e si è presentata alle 10, rendendo le operazioni ancora più complicate, anche a causa del caldo. L’invito è a usare il buonsenso, senza presentarsi quando è più comodo, ma rispettando rigorosamente gli orari indicati nelle convocazioni.

Gli operatori Asrem – che da qualche giorno ha ‘ereditato’ la gestione della struttura dai carabinieri – fanno i salti mortali tra mille difficoltà. Ma c’è anche qualcuno che invece se la prende proprio con l’Azienda: “Prima queste cose non succedevano – dichiara un anziano a isNews – Quando sono venuto io, ad aprile, l’organizzazione era perfetta. Oggi che era in fila mio figlio, il delirio. È evidente che l’organizzazione non è efficace”. Solo un caso? L’utenza tutta spera proprio che sia così.

