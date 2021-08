Paura sul lungomare di Termoli: il fuoco divampa vicino alle auto e alla ferrovia

Altri roghi nella notte nella zona delle Fantine, a Campomarino, dove domenica scorsa sono andati a fuoco centinaia di ettari di terreno e di pineta

TERMOLI. Paura sul lungomare Nord di Termoli, per un incendio scoppiato questa mattina, intorno alle 12, vicinissimo alla ferrovia e alle auto in sosta.

Minuti di terrore per la il timore che le macchine potessero prendere fuoco e che le fiamme potessero diffondersi ancora una volta, a causa del vento. Sul posto però sono subito arrivati i vigili del fuoco, per spegnere l’incendio.

E nella notte altri roghi sono divampati a Campomarino, nella zona Fantine, dove domenica scorsa sono andati a fuoco ettari di terreno e di pineta. Un’estate drammatica per il Molise per quanto riguarda gli incendi, mentre va avanti l’inchiesta aperta per accertare se i fuochi che hanno devastato il Molise sono, come sembra, di origine dolosa.

