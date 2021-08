Campomarino, turisti in fuga e case prese di mira dagli sciacalli

Approfittando della disperazione dei turisti fuggiti dal litorale in fiamme, i ladri sono entrati in diverse abitazioni di via Luxemburg dove hanno rubato tutto ciò era stato lasciato in fretta e furia

CAMPOMARINO. Oltre al danno del fuoco distruttore, la beffa di essere derubati in casa. E’ quanto è accaduto tra il tardo pomeriggio di ieri e nella notte appena trascorsa in alcune abitazioni di via Luxemburg, prese di mira dagli sciacalli. Tutto è avvenuto nel pieno delle ore più drammatiche di un’altra domenica da dimenticare per Campomarino e per il basso Molise devastato dagli incendi, nel mentre centinaia di cittadini e turisti, in preda all’ansia e alla disperazione di perdere tutto, fuggivano con le lacrime agli occhi.

I ladri sono entrati in alcune abitazioni vuote e hanno portato i pochi oggetti di valore rimasti. Le indagini per risalire ai responsabili sono in corso ma la gravità dell’accaduto lascia esterrefatti.