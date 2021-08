Coronavirus, torna l'incubo a Santa Croce di Magliano: aumentano i pazienti ricoverati al Cardarelli

Le notizie arrivate nelle ultime ore hanno riportato alla memoria i giorni terribili dello scorso inverno, quando la comunità pagò a caro prezzo l’esplosione dell’emergenza sanitaria

SANTA CROCE DI MAGLIANO. A distanza di 4 mesi dalla fine della terza ondata della pandemia che tra gennaio e marzo scorso ha messo in ginocchio il paese, causando almeno 10 vittime ed un centinaio di contagiati, torna l’incubo Covid a Santa Croce di Magliano. Le notizie arrivate nelle ultime ore dal paese che conta oltre 4mila abitanti ed è punto di riferimento dell’area del cratere sismico, hanno destato nuovamente preoccupazione tra i cittadini.

E’ stato il sindaco Alberto Florio a fare il punto della situazione in un post diffuso dal suo profilo facebook nella serata di ieri: “Quattro nostri concittadini, appartenenti allo stesso nucleo familiare – ha spiegato Florio – sono risultati positivi al Covid-19. Due sono ricoverati in ospedale (entrambi assistiti nel reparto di malattie infettive del Cardarelli ) mentre per gli altri sono scattati i protocolli sanitari previsti: isolamento e quarantena”.

E dal bollettino Asrem diffuso nella serata di oggi si è appreso di un altro paziente ricoverato in malattie infettive e un nuovo contagio in paese.

Tanto è bastato per riportare alla memoria collettiva le settimane terribili dello scorso inverno, quando proprio Santa Croce di Magliano pagò a caro prezzo l’emergenza sanitaria esplosa subito dopo le festività natalizie in basso Molise e che portà all’istituzione della zona rossa.