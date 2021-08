Isernia, taccheggiatori stranieri in azione in una profumeria: denunciati

I due extracomunitari sono stati rintracciati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Avevano portato via merce di marca per varie centinaia di euro

ISERNIA. Sono stati denunciati in stato di libertà dalla Squadra Mobile di Isernia due stranieri residenti in Campania, responsabili di taccheggio ai danni di una profumeria della città. I due extracomunitari seguivano lo stesso modus operandi, semplice ma efficace, durante tutte le proprie azioni criminose: uno di essi distraeva i commessi con richieste di vario tipo, impegnandoli nella ricerca di prodotti che poi non avrebbe mai acquistato; l’altro, invece, imbustava merce di nascosto, nascondendola in una busta ‘schermata’ in precedenza con vari e spessi strati di carta stagnola, per non far attivare i sistemi antitaccheggio.

I due sono stati riconosciuti grazie ai sistemi di sorveglianza, che ne hanno immortalato le gesta. I titolari dell’attività commerciale presa di mira qualche tempo fa, infatti, hanno subito sporto denuncia. Gli agenti di polizia hanno dunque acquisito i dati, anche fotografici, di persone di sesso maschile (nella fascia d’età 20-40 anni) con precedenti, oggetto di controllo in regione nei giorni immediatamente antecedenti al furto e nella data dello stesso.

Individuata una rosa di persone, essa è stata ulteriormente ristretta dal confronto con le immagini di videosorveglianza. A questo punto sono stati ulteriormente sentiti i commessi della profumeria di Isernia, che hanno riconosciuto i due giovani responsabili i quali, dopo aver arraffato profumi e cosmetici (tutti di marchi di prestigio dal valore di centinaia di euro), si sono allontanati con una banale scusa.

