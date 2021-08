Longano, a fuoco una tartufaia: gravi danni, sotto accusa la Regione

Protezione Civile senza elicottero e scarsa programmazione: nonostante il contributo dei volontari dell'associazione Adat, un'ampia tartufaia e il patrimonio boschivo circostante sono andati in fumo. IL VIDEO

LONGANO. Un vasto incendio sta interessando da diverse ore il comune di Longano. Decine gli ettari di bosco interessati, con un'ampia tartufaia andata in fumo. A scatenare le fiamme, a quanto pare, un corto circuito che ha interessato un palo della luce. Super lavoro per i vigili del fuoco, impegnati con varie squadre. Sul posto anche un elicottero proveniente da altre regioni per dare supporto.



Gravi i danni anche al patrimonio naturale, nonostante il notevole impegno di cittadini e volontari dell'Adat, l'Associazione difesa ambiente e tartufo, intervenuti per collaborare allo spegnimento dei roghi. Sotto accusa la Regione Molise, dopo lo smantellamento del sistema locale di Protezione Civile, per effetto del quale ora non si dispone di un elicottero ma occorre fare riferimento al Dipartimento nazionale, che attraverso il Centro operativo aereo unificato gestisce una quindicina di canadair e qualche elicottero.

Dito puntato anche sulla scarsa programmazione in materia di anti incendio: se manca un sistema di mini invasi da cui approvvigionarsi nelle vicinanze, i mezzi di soccorso sono costretti a recarsi nel vicino Abruzzo, impiegando anche quindici minuti per gettare acqua dal cielo. Troppi per impedire che un incendio, in piena estate, con le temperature roventi e lo scirocco, si propaghi con effetti devastanti.

"Gravissimo - lamentano alcuni residenti - che l'assessore regionale all'Ambiente, Nicola Cavaliere, non si sia né visto né sentito. Sono giorni che il Molise brucia".

Ancora attivo anche il rogo in località San Michele a Castel San Vincenzo. Sul posto, praticamente inaccessibile via terra, oltre ai caschi rossi, anche la Protezione civile e i canadair.

