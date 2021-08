Fiamme sulla Bifernina, intervengono i vigili del fuoco

Interrotta temporaneamente la circolazione dei veicoli

LARINO. Pomeriggio di fuoco, oggi, sulla Provinciale 647 Fondo Valle Biferno, dove un incendio di vegetazione ai margini della carreggiata ha provocato la temporanea interruzione del traffico in prossimità del km 65,000, in territorio di Larino.

Sul posto, oltre a quattro squadre dei vigili del fuoco, a una squadra di volontari, alle forze dell’ordine, il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione. Il rogo è divampato per circa tre ore, fino alle 18, prima che la situazione tornasse sotto controllo e il traffico fosse ripristinato.

