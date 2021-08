Emergenza incendi in Basso Molise: corsa contro il tempo per arginare i roghi

Vigili del fuoco in azione a Larino, Guglionesi e Montecilfone

CAMPOBASSO. Allarme incendi: ancora una giornata campale quella di oggi in Basso Molise. In azione i vigili del fuoco che stanno lavorando da ore per arginare diversi roghi divampati sul territorio.

La situazioni più critiche si stanno registrando a Guglionesi, Montecilfone e Larino, dove nel primo pomeriggio di oggi è stato momentaneamente bloccato il traffico lungo la Fondo Valle del Biferno, a causa di un incendio divampato al di fuori della sede stradale.

La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Sul posto anche il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

