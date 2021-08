Incendi in Alto Molise: bosco in fiamme a Capracotta

Vigili del fuoco al lavoro per cercare di arginare il vasto rogo. Atteso per domani mattina all’alba l’arrivo di un mezzo aereo



CAPRACOTTA. Un incendio di vaste proporzioni sta ‘divorando’ in queste ore il bosco di contrada Macchie a Capracotta.

L’allarme è scattato nel pomeriggio e sul posto si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Agnone e del comando provinciale di Isernia.

Una corsa contro il tempo per cercare di arginare le fiamme che alimentate dal vento stanno devastando un’ampia zona.

Per il momento si lavora da terra, in una zona anche piuttosto impervia, mentre per domani mattina all’alba è atteso l’arrivo di un mezzo aereo.

