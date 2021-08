Guerra allo spaccio, la Finanza sequestra 140 piante di cannabis

Il blitz è scattato in provincia di Campobasso

CAMPOBASSO. Inferto un nuovo colpo allo spaccio di droga in Molise. La Guardia di Finanza ha scoperto una maxi-piantagione di cannabis nelle campagne della provincia di Campobasso.

I baschi verdi hanno sequestrato circa 140 piante di cannabis, in coltivazione, dell’altezza ciascuna di circa 2 metri, per complessivi 160 chilogrammi. Rinvenuto anche un chilo di stupefacente già pronto. Anche le analisi chimiche di laboratorio, effettuate su un campione prelevato, hanno confermato un livello di thc notevolmente superiore, di otto volte, al limite consentito pure per l’eventuale coltivazione di canapa per scopi autorizzati.

Lo stupefacente, una volta essiccato e opportunamente lavorato, immesso sul mercato, avrebbe fruttato svariate decine di migliaia di euro.

