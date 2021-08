Ripabottoni e Larino in lutto per la morte di Antonio Di Tommaso

Oggi i funerali nel suo paese di origine. Lascia un grande vuoto nel sindacato e nella politica

RIPABOTTONI-LARINO. Due comunità in lutto per la notizia della morte, avvenuta ieri, di Antonio Di Tommaso, storico esponente del sinistra molisana, dello Spi Cgil e del circolo Auser di Larino. Di Tommaso lo scorso 4 agosto aveva compiuto 86 anni ma le sue condizioni da salute nelle ultime settimane si erano aggravate.

I funerali si sono tenuti questa mattina nella Chiesa di Santa Maria Assunta di Ripabottoni, paese in cui di Tommaso era nato il 4 agosto del 1934. La sua è stata una storia di emigrazione, di sofferenza, di lotte, di passione e di impegno nella politica e nel sindacato. Tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo lo ricordano oggi come una persona cordiale, altruista, ironica e di profonda umanità.

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, come tanti altre corregionali, ha lasciato il Molise ed è emigrato in Sud America in cerca di lavoro. Dopo due anni in terra straniera ha fatto ritorno in Italia e si è stabilizzato a Torino dove ha vissuto per quarant’anni. Qui ha svolto prevalentemente l’attività di operaio allo stabilimento Fiat Mirafiori.

Di Tommaso ha dedicato la sua vita alla militanza attiva nel sindacato e in politica. Durante la lunga permanenza a Torino è stato iscritto alla Fiom Cgil, ricoprendo in più occasioni l’incarico di Rsu.

Nel 1974 si è iscritto al Partito Comunista Italiano, sotto la segreteria generale di Enrico Berlinguer. In quegli anni di grande fermento politico e culturale ha stretto un rapporto di stretta amicizia con Piero Fassino, allora consigliere comunale del capoluogo piemontese e segretario della federazione torinese del PCI, e con Livia Turco, anch’essa giovane dirigente del PCI piemontese.

Dopo aver raggiunto la pensione, nel 2004 Di Tommaso è tornato in Molise e si è trasferito a Larino, dove ha proseguito il suo instancabile impegno in ambito sindacale, all’interno della lega bassomolisana dello Spi Cgil, e in politica. E’ stato in più occasioni membro del direttivo del circolo locale dei Democratici di Sinistra e successivamente del Partito Democratico.

Nel mese di Dicembre 2013, con voto unanime degli iscritti, è stato eletto Presidente dell’Assemblea del circolo frentano del PD.

E’ stato tra l’altro il primo presidente del circolo Auser di Larino.