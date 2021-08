Basso Molise flagellato dagli incendi: chiusa la Bifernina in direzione Guglionesi

Il fuoco vicinissimo alla carreggiata ha spinto le autorità a chiudere l'arteria a scopo precauzionale. Sul posto volontari della Protezione Civile e vigili del fuoco. Anche in questo scorcio finale della stagione estiva il basso Molise continua a pagare il prezzo più alto per i roghi

GUGLIONESI. Sarà ricordata come l’estate nera degli incendi quella del 2021, con i roghi che anche in questo fine mese di agosto continuano a interessare diverse aree del territorio del basso Molise.

Dal primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco e gli operatori forestali antincendio boschivo di Casacalenda, sono impegnati lungo la Bifernina, in territorio di Guglionesi, dove le fiamme hanno distrutto parte della vegetazione e si sono via via propagate fino alla carreggiata. Per evitare conseguenze per gli automobilisti il traffico è stato deviato. Poche ore prima il gruppo A.I.B. Casacalenda è stato impegnato in territorio di Montorio nei Frentani, dove un rogo presumibilmente di matrice dolosa si è sviluppato in un’area boschiva.

Nel frattempo lo scenario lasciato dall’inferno di fuoco che si è scatenato nelle ultime settimane sulla costa e nell’immediato entroterra è desolante, in particolare nell’area di Guglionesi, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino e Termoli, i comuni che hanno pagato il prezzo più alto ai roghi.