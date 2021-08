Tentato omicidio nel capannone: si costituisce in carcere 33enne in fuga

L'uomo si era reso irreperibile dopo aver ridotto in fin di vita un 43enne di Marcianise lo scorso mese di luglio

LARINO. È terminata la fuga di Vincenzo Bronzino, uno degli indagati per il tentato omicidio di un 43enne avvenuto in un capannone di Marcianise lo scorso mese di luglio.

L'uomo, di 33 anni, si è costituito presso il carcere di Larino. Era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica, poiché ritenuto responsabile – si diceva - dei reati di tentato omicidio in concorso, nonché di tentata estorsione aggravata dall'uso di arma bianca e dal numero di persone.

Il provvedimento é scaturito da un'attività d'indagine investigativa diretta della Procura scattata lo scorso il 19 luglio.

Come riporta Casertanews, le indagini sono partite dal tentato omicidio di Vincenzo Bronzino, classe ’78, avvenuto lo scorso 19 luglio in un capannone di un’azienda situato nella zona Asi di Marcianise. La vittima giunse in gravi condizioni in pronto soccorso con gravissime ferite da taglio.

Le attività d'indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Marcianise hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei presunti autori, persone sottoposte a fermo di polizia giudiziaria del 20 luglio. Per quel reato sono stati fermati Antonio Bronzino (69enne di Ercolano), Mario La Monica (43enne di Cercola) e Giuseppe Esposito (44enne di Pompei). Il quarto co-indagato, Vincenzo Bronzino, 33enne di Napoli, si è reso invece immediatamente irreperibile, per poi costituirsi in Molise.

