Dolore senza fine per un sorriso spento troppo presto: domani i funerali della 16enne Valeria Cinalli

La giovane vita terribilmente spezzata sull’asfalto, nel giorno di Ferragosto, ha gettato il Molise nello sconforto. La famiglia distrutta dal dolore e gli amici di Valeria le daranno l’ultimo saluto domani pomeriggio

TERMOLI. Si terranno domani 24 agosto alle ore 17 nella Chiesa dei SS. Pietro e Paolo i funerali della 16enne Valeria Cinalli, morta lo scorso 17 agosto all’ospedale di Pescara, dove era stata trasferita in condizioni gravissime dopo l’incidente stradale in cui è rimasta coinvolta nel giorno di Ferragosto, mentre la ragazza viaggiava in macchina con due amici tra Termoli e Petacciato.

Nel primo pomeriggio è terminato l’esame autoptico sulla salma della 16enne e subito dopo la Procura ha concesso il nulla osta per il rito funebre e la sepoltura.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!