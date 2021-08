Covid, muore in Terapia Intensiva la giovane mamma di Guglionesi

Il decesso nella notte. La 36enne era in ospedale da oltre un mese

GUGLIONESI. Emergenza coronavirus: il Molise piange un'altra vittima, una delle più giovani. Nella notte è morta nel reparto di Terapia Intensiva del Cardarelli di Campobasso la giovane mamma di Guglionesi che dopo oltre un mese ha purtroppo perso la sua battaglia contro il nemico invisibile.

La donna, di 36 anni, era risultata positiva al Covid lo scorso mese di luglio. Le sue condizioni si sono presto aggravate e per questo ne è stato predisposto il ricovero prima in Malattie Infettive e poi in Terapia Intesiva. Stando a quanto riferito da fonti ospedaliere, la donna non era vaccinata.

Le vittime accertate dall'Asrem dall'inizio dell'emergenza sanitaria salgono così a 495.

Profondo il cordoglio a Guglionesi, uno dei centri molisani più duramente colpiti dalla pandemia.

