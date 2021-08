Covid, l'area interna che stupisce: a Santa Croce di Magliano 300 vaccinati al giorno

Un elemento che conferma l’importanza di predisporre punti vaccinali anche nelle aree più interne della regione

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Riattivato solo da pochi giorni, il centro vaccinale del Comune di riferimento dell’area ex cratere sismico conta già circa 300 vaccinazioni al giorno, un numero elevato di dosi in rapporto alla popolazione dell’area, addirittura in termini numerici di poco superiore alle dosi di siero che vengono inoculate all’ospedale di Comunità Vietri di Larino, centro più popoloso di Santa Croce di Magliano. Un elemento che conferma l’importanza di predisporre hub vaccinali nelle aree interne della regione e non solo nei centri più grandi.

In particolare, proprio Santa Croce di Magliano è stato il comune più colpito dalla terza ondata dell’epidemia che si scatenò con forza tra gennaio e marzo scorsi sul basso Molise, causando solo a Santa Croce 11 vittime e oltre un centinaio di contagiati dal Covid. Anche in queste settimane la comunità sta lottando contro il virus, a testimonianza che nonostante l’incremento del numero di vaccainati, non è ancora possibile abbassare la guardia, ma guardare almeno con più fiducia e serenità al futuro.