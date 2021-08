Variante Delta: dopo Trivento è Riccia il centro più colpito in provincia di Campobasso

L’ultimo bollettino Asrem conferma 1 nuovo positivo al Covid e due guariti, ma i tamponi refertati sono pochissimi. Restano una ventina i casi attivi in paese ma fa ben sperare l'assenza di situazioni gravi

RICCIA. In provincia di Campobasso è al momento il secondo centro più colpito dalla variante Delta del Covid dopo Trivento, con una ventina di casi attivi in paese.

Riccia fa i conti con l’ondata estiva della pandemia, fortunatamente senza registrare situazioni sanitarie di grave entità, per merito del forte incremento del numero di vaccinazioni, in particolare tra i soggetti più a rischio, per i quali a breve sarà disponibile anche la terza dose del siero.

Anche nell’area del Fortore aumentano nel frattempo i giovani under 20 vaccinati, a testimonianza della sensibilità e maturità raggiunta sul fronte della prevenzione del rischio di contrarre il contagio da variante in forma grave. Settembre è alle porte anche nelle aree interne della regione si guarda con più serenità all’avvio del nuovo anno scolastico.