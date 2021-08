Lotto, Isernia festeggia una vincita da 21mila euro

La dea bendata bacia ancora il Molise

ISERNIA. La dea bendata ha fatto di nuovo tappa in Molise e questa volta ha baciato Isernia. A poche settimane dalla super vincita di 216mila euro a Frosolone, un altro giocatore ha 'fatto centro' al Lotto, portando a casa 21mila euro.

Lo riferisce l'Agipro. Sul podio dei premi più ricchi di giornata anche i 25 mila euro finiti ad Agropoli, in provincia di Salerno, e i 21 mila andati a Isernia, in Molise. L'ultimo concorso ha distribuito 4,7 milioni di euro, per un totale di oltre 761 milioni dall'inizio dell'anno.

