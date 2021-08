Covid, un positivo in Comune: municipio chiuso per la sanificazione

L'ordinanza del sindaco di Montenero di Bisaccia Contucci. Partiti gli accertamenti epidemiologici da parte dell'Asrem

MONTENERO DI BISACCIA. Emergenza coronavirus: accertato nelle scorse ore un caso di positività al Comune di Montenero di Bisaccia. Per questo il sindaco Simona Contucci ha chiuso per oggi gli uffici municipali, per consentire la sanificazione dei locali, che sarà eseguita nel pomeriggio.

Intanto sono partiti gli accertamenti epidemiologici da parte dell'Asrem per ricostruire la catena dei contatti.

