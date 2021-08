Covid, tamponi a tappeto a Sesto Campano: tutti negativi

Sono 141 i test rapidi effettuati grazie allo screening gratuito voluto dall'amministrazione comunale. Restano 19 i positivi in paese

SESTO CAMPANO. Sono risultati tutti negativi i 141 test antigenici effettuati a Sesto Campano nell'ambito dello screening gratuito, su base volontaria, voluto dal Comune ed effettuato nel pomeriggio di ieri a Roccapipirozzi bassa.

“Sono stati eseguiti 141 tamponi, tutti con esito negativo – ha annunciato sulla sua pagina Facebook il sindaco Eustachio Macari - Un'ottima e felice fotografia dell'attuale situazione nel nostro comune. Ringrazio vivamente, a nome dell'intera amministrazione, tutte le persone che hanno aderito e partecipato all'iniziativa.

Un grazie va anche al gruppo locale di protezione civile per la disponibilità e impegno dimostrato. Continuiamo ad essere responsabili, manteniamo alta l’attenzione ed evitiamo comportamenti superficiali o peggio sbagliati”.

Una buona notizia per la comunità di Sesto Campano, tra i centri molisani più colpiti dal Covid. Sono infatti 19 le persone attualmente positive in paese. Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione.

