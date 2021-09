Dramma Afghanistan, arrivati i 64 profughi assegnati al Molise. Quaderni e matite ai bambini

Tutti hanno trascorso il periodo di quarantena anti Covid ad Avezzano. Sono stati distribuiti tra le strutture di accoglienza di Campobasso, Isernia, Termoli e nel Cat di Roccaravindola

CAMPOBASSO. In fuga dai Talebani, sono 64 i profughi assegnati al Molise, nella ripartizione fatta dal Ministero dell’Interno, arrivati ieri sera in regione.

Famiglie con bambini e tanti giovani, anche minori, che nelle ultime ore hanno trovato rifugio nelle strutture di accoglienza di Campobasso, Termoli, Isernia. A questi si aggiungono le 19 persone arrivate nel Cat di Roccaravindola.

Sono 7, i componenti di due famiglie, i profughi afghani accolti a Termoli, nel rifugio ‘Isola felice’, gestito dalla Misericordia.

Tutti e 64 i profughi sono arrivati in Molise dopo aver trascorso il periodo di quarantena previsto dalle normative anti Covid ad Avezzano, in Abruzzo.

Ai bambini, come ha fatto sapere il questore di Campobasso Giancarlo Conticchio, gli agenti della Polizia hanno regalato quaderni, matite e temperini, per far sentire loro il calore del Molise.

