Impianti fotovoltaici sulla scuola e sulla palestra: al Comune di Larino risparmio da 70mila euro

L’annuncio del sindaco Pino Puchetti, che spiega le caratteristiche dell’intervento

CAMPOBASSO. Il Comune di Larino risparmierà circa 70mila euro l’anno di consumo elettrico, grazie agli impianti fotovoltaici installati sulla palestra comunale di via Santa Chiara e sopra l'edificio scolastico Alberto Magliano di via Cuoco.

Come ha annunciato il sindaco, Pino Puchetti, il 1 settembre è stato attivato l'impianto fotovoltaico realizzato sulla palestra, che ha quindi cominciato a produrre energia elettrica pulita ed ecologica. L'intervento sulla palestra ha permesso anche il rifacimento del tetto. Per l’impianto realizzato sul tetto dell'Istituto scolastico Alberto Magliano, già da tempo ultimato, è prevista la connessione alla rete elettrica Enel entro il prossimo mese.



“Gli impianti – ha chiarito Puchetti - sono stati realizzati con i Fondi Fesr, Fondi Europei di Sviluppo Regionale, del periodo 2007-2013, precedentemente assegnati dalla Regione Molise al Comune ma non utilizzati e che quest’amministrazione, con ostinata caparbietà è riuscita a recuperare in “regime di prorogatio” evitando che ritornassero a Bruxelles. Entrambi gli impianti della potenza nominale di circa 100 kW, possono produrre complessivamente energia elettrica annua per oltre 250.000 kWh, corrispondente ad un valore commerciale di circa 70mila euro, che costituiscono un valido risparmio per l'Amministrazione comunale”.



Dagli impianti sarà possibile ottenere ulteriori vantaggi economici ottenibili dalla possibilità di usufruire di incentivi. Per esempio, con il previsto e fattibile ‘Scambio sul Posto Altrove’, consentito dal GSE per i Comuni con popolazione residente non superiore ai 20mila abitanti, si dà la possibilità di utilizzare l'energia prodotta in un luogo presso altre utenze comunali, per esempio poste nel Centro storico dove, per i vincoli architettonici non sarebbe possibile realizzare alcun impianto.



“In pratica – ha aggiunto Puchetti - con preventivo accorgimento, l'impianto è stato realizzato dove era fattibile, sotto tutti gli aspetti (autorizzazioni, superfici disponibili, estensioni, caratteristiche della Rete elettrica) ma l'energia viene utilizzata dove è più utile o non producibile. Come amministrazione siamo estremamente soddisfatti – ha concluso - e continueremo a muoverci per poter sfruttare al meglio i due impianti realizzati al fine di ottenere un risparmio di spesa per la collettività ed energia derivante da fonte rinnovabile”.

