Tragedia sulle strade del Molise. Auto si ribalta: muore bimba di 4 anni

L’incidente questa mattina sulla provinciale 51, nei pressi di Petacciato

TERMOLI. Tragedia sulle strade del Molise. Si ribalta un’auto condotta da una donna di 32 anni di Montenero di Bisaccia. La figlia di 4 anni, che viaggiava con lei sul seggiolino del sedile posteriore, con le cinture di sicurezza allacciate, è stata sbalzata dal finestrino ed è morta sul colpo. Ferita in maniera non grave la madre.

Drammatico il bilancio dell’incidente che si è verificato alle 11 nei pressi di Petacciato. La donna, a bordo di una Fiat punto, dalla statale 16 aveva appena imboccato la provinciale 51 quando, sembra per un problema della macchina, è finita contro un cordolo della strada, con l’auto che si è ribaltata più volte.

Immediati i soccorsi arrivati sul posto, con i medici del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la piccola, ma ne hanno solo potuto constatare il decesso, e con i vigili del fuoco, che hanno dovuto liberare la madre dalle lamiere della Punto. Sotto shock la madre, portata all’ospedale San Timoteo in condizioni non gravi.

Sul posto anche i carabinieri, per effettuare i rilievi e accertare la dinamica dell’accaduto. La notizia dell’incidente e della morte della bimba si è subito diffusa. Una enorme tragedia per la famiglia.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!