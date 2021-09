Bimba morta sulla Provinciale 51, lutto cittadino a Petacciato e a Montenero di Bisaccia

Ancora da fissare la data del funerale

PETACCIATO. Sarà lutto cittadino, a Petacciato, dopo la tragedia di ieri che ha visto morire una bimba di soli quattro anni in un incidente stradale sulla Provinciale 51. Lo ha annunciato sulla pagina Facebook del Comune il sindaco Roberto Di Pardo, listata a lutto dopo quanto accaduto. Il giorno del funerale, non ancora fissato, l’intera comunità si stringerà intorno alla famiglia della piccola. La bimba viaggiava in auto con la madre – con cui risiedeva a Montenero di Bisaccia - ed era diretta a Petacciato, dalla nonna. Era seduta sul seggiolino correttamente posizionato sul sedile posteriore e aveva le cinture allacciate: ma nonostante questo per lei non c’è stato nulla da fare.

La Fiat Punto, per cause al vaglio degli organi inquirenti – non si esclude anche un guasto tecnico – ha urtato contro un cordolo sulla strada e si è ribaltata più volte, con la piccola che purtroppo è morta sul colpo. Il suo corpo si trova presso l’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli: la magistratura, come riferito da ‘Primonumero’, sembra escludere la necessità di svolgere un’autopsia.

AGGIORNAMENTO/ Anche il Comune di Montenero di Bisaccia ha inteso proclamare il lutto cittadino. “Si tratta di una tragedia che lascia tutti noi senza parole - dichiara il sindaco Simona Contucci - e che toglie letteralmente il respiro per la sua drammaticità. Conoscevo personalmente questa bimba, che aveva iniziato a frequentare la Scuola dell’Infanzia parrocchiale, ma anche la sua famiglia e il papà, che è di Montenero.

Facendomi interprete del sentimento comune dei nostri concittadini e dell’intera Amministrazione comunale, porgo le più sincere e commosse condoglianze ai familiari della piccola. Acquisita la disponibilità della famiglia e sentiti i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione delle esequie, la cui data e orario saranno stabiliti a breve. Nella circostanza saranno esposte le bandiere a mezz’asta negli edifici comunali; si invitano inoltre tutti i cittadini, le organizzazioni sociali e culturali e le attività commerciali, a esprimere la propria adesione al lutto nelle forme ritenute più opportune e ad adottare comportamenti conformi al comune sentimento del Paese”.