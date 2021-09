Circoscritto l’incendio a Ceppagna, Canadair in azione per la bonifica

Sotto controllo il rogo che da ieri pomeriggio ha interessato la vegetazione in località Vallecupa

VENAFRO. Circoscritto l’incendio che da ieri pomeriggio ha divorato il bosco di Vallecupa, nel Venafrano. Il lavoro svolto dagli operatori Forestali antincendio Molise e dai vigili del fuoco, in azione oltre che con 4 squadre di terra, anche con l'elicottero Erickson S-64, ha permesso di domare le fiamme in una zona impervia, sulla quale stamattina è impegnato un Canadair della flotta aerea del Corpo per le attività di bonifica.

