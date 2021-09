Medico vittima di rapina ed estorsione: in carcere una 37enne

La donna, di origine slovacca, è stata arrestata dai carabinieri dopo la condanna definitiva



MONTENERO DI BISACCIA. Condannata in via definitiva per rapina ed estorsione ai danni di un medico, è stata arrestata dai carabinieri di Montenero di Bisaccia.

I militari hanno infatti dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Vasto a carico della donna di origine slovacca, per reati commessi il 5 agosto 2014.

All’epoca dei fatti le indagini, svolte dai Carabinieri del Nas di Pescara coadiuvati da personale delle Compagnie di Termoli e Vasto , avevano permesso di individuare la donna quale autrice, insieme ad altri 3 complici, dei gravi reati a lei ascritti e commessi a Vasto. Tale attività aveva poi consentito alla Polizia Giudiziaria procedente di arrestare i quattro. Il provvedimento in esecuzione di oggi scaturisce da una sentenza di condanna definitiva della 37enne ad 3 anni e 4 mesi di reclusione, emessa dal Tribunale di Vasto.

La donna pertanto, previa notifica ed esecuzione del provvedimento, è stata trasferita presso la casa circondariale di Teramo per espiare, in regime detentivo carcerario, la pena residua.

