Si ammalano di Covid in ospedale e muoiono: comincia il processo

Al Tribunale civile di Campobasso. I familiari delle vittime difesi dall’avvocato Iacovino

CAMPOBASSO. Vittime del Covid, comincia il processo. Davanti ai giudici del Tribunale civile di Campobasso arriverà il caso dei pazienti molisani ricoverati per altre patologie e morti dopo aver contratto il Coronavirus in ospedale.

Si tratta di diversi casi, denunciati dai familiari delle vittime, difesi dall’avvocato Vincenzo Iacovino, che segue anche casi analoghi in Lazio. La prossima settimana la prima udienza.

Intanto vanno avanti le indagini portate avanti dalla Procura della Repubblica di Campobasso, per accertare se ci sono eventuali responsabilità nei tanti decessi per Covid avvenuti in Molise nel momento più drammatico della pandemia.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!