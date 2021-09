Olimpiadi, Maria Centracchio agli studenti di Isernia: “Credete sempre nei vostri sogni”

La judoka vincitrice della medaglia di bronzo a Tokyo ha incontrato i ragazzi degli istituti superiori della città. Il tour si è concluso nella sua scuola, l'Isis 'Cuoco-Manuppella, dove alla sua presenza è stato aperto ufficialmente il nuovo anno. GUARDA LA VIDEOINTERVISTA E LA FOTOGALLERY

ISERNIA. Un tour negli isitituti superiori di Isernia che si è concluso nella sua scuola, l’Isis ‘Cuoco-Manuppella’ di Isernia dove si è diplomata, a pieni voti, frequentando il Liceo delle Scienze Sociali. Una mattinata piena di mille emozioni quella che ha visto protagonista 'Maria Centracchio, Medaglia di Bronzo alle Olimpiadi di Tokyo per il judo.

La campionessa olimpionica è stata ospite dell’Isis ‘Majorana-Fascitelli’ e poi ha incontrato gli studenti dell’Isis ‘Fermi-Mattei’.

Infine è stata accolta al Cuoco-Manuppella, dove alla sua presenza la dirigente scolastica, Maria Teresa Vitale, ha aperto l’anno scolastico 2021-2022 con una cerimonia ufficiale nel cortile del Liceo ‘Cuoco’.

“Mi emoziona molto essere di nuovo qui – ha detto Maria Centracchio – Questa è la scuola in cui sono cresciuta. Tornare dopo nove anni è un'emozione forte. Spero di essere un esempio per i ragazzi, per far comprendere loro che anche da questa realtà, credendo nei propri sogni, si può andare avanti e realizzare quello che si vuole. Fondamentale poi – ha sottolinato – conciliare studio e sport. Sicuramente non è facile, perché è molto impegnativo. Però con la forza di volontà e con l'impegno sono sicura che si può fare. Io ne sono la prova. Non ho nulla di più rispetto a questi ragazzi e, come ce l'ho fatta io ognuno, con impegno e tenacia, può riuscirci”.

Nel corso della mattinata la campionessa olimpica ha risposto alle domande che gli studenti le hanno rivolto. Prima fra tutte quella sulla frase pronunciata il giorno della vittoria a Tokyo, diventata un tormentone: “Il Molise esite e mena forte”. “Una frase – ha ricordato – che mi è venuta sul momento, istitintivamente, perché non avevo ancora realizzato quello che era accaduto. Per me quel giorno si è realizzato il sogno più grande, quello che avevo da bambina”.

