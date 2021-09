Sospetto caso di Covid: scuole chiuse a Palata

Attività didattiche sospese domani in attesa degli accertamenti da parte dell’Asrem

PALATA. Sospetto caso di Covid a Palata: domani scuole chiuse. Lo ha annunciato il sindaco Maria Di Lena sulla pagina Facebook del Comune.

“La dirigente scolastica, sentito il sindaco – si legge nel post - sospende tutte le attività didattiche per la giornata di venerdì 24 settembre 2021 per un sospetto caso di Covid”.

Un provvedimento adottato a scopo precauzionale per consentire all’Asrem di effettuare gli accertamenti del caso.

“Si rinnova l’invito – scrive infine il primo cittadino - al rispetto delle norme anti-covid, evitare di formare assembramenti, ad indossare sempre e soprattutto correttamente la mascherina nei luoghi chiusi e igienizzare”.

