Al bar senza Green pass, multe per 800 euro. Locale chiuso temporaneamente dai Nas

Nell’ambito dei controlli svolti in tutta Italia per accertare la verifica della certificazione verde

CAMPOBASSO. Controlli dei Nas sui Green pass, 236 le multe notificate in tutto il territorio nazionale, per 94mila euro.

Una delle infrazioni è stata riscontrata in Molise, in un bar di Petrella Tifernina, dove è stata accertata l’omessa verifica da parte del titolare del locale del possesso della certificazione dei clienti. Come hanno verificato i carabinieri del Nucleo antisofisticazioni nell’area dedicata alla sala giochi c’era infatti la presenza di un cliente senza Green pass.

Disposta la chiusura dell’attività per un giorno ed elevate sanzioni amministrative, sia nei confronti del gestore del bar che del cliente senza certificazione verde, per complessivi 800 euro.

