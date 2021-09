Traffico di droga tra Caserta e il sud Pontino: 25enne molisano nella rete della Finanza

Il giovane figura tra i 14 indagati nell’operazione ‘Traqueteros’. Il blitz ha consentito di sequestrare 877 grammi di cocaina, 4 chili di hashish, 145 grammi di crack e una pistola calibro 7,65

LATINA/SESTO CAMPANO. C’è anche un 25enne di Sesto Campano tra i 15 indagati nell’inchiesta della Guardia di Finanza che ha consentito di smantellare un gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti, radicato tra il Lazio e la Campania.

I militari della Compagnia di Formia, con l’ausilio di unità cinofile, hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale Ordinario di Roma.

I provvedimenti restrittivi hanno riguardato 6 persone nei cui confronti è stata disposta la misura di custodia cautelare in carcere, 4 agli arresti domiciliari, 2 con l’obbligo di dimora e 2 con l’obbligo quotidiano di presentazione alla P.G. territorialmente competente. L’ordinanza cautelare è stata emessa dall’Organo giudicante, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma.

L’inchiesta, come riporta temporeale.info ha appurato come questo sodalizio avesse raccolto l’eredità criminale di ‘Touch & Go’ negli anni 2019 e 2020 sotto l’egida apicale di Domenico Scotto, ritenuto collegato a due clan dominanti nel quartiere napoletano di Secondigliano, i Licciardi prima e, dopo la sua trasformazione, i ‘Sacco Bocchetti’ poi. Gli indagati ruotavano attorno a due base operative allestite nelle realtà di Gianola e S. Janni a Formia e a Scauri dove veniva gestito lo spaccio di ingenti quantitativi di cocaina, hashish e crack provenienti dalla confinante Regione Campania attraverso una rete di pusher. Non a caso dei 14 indagati, tra cui una donna, otto risiedono o sono originari di Minturno e due sono di Formia. Oltre a spacciare – secondo gli inquirenti – gli indagati avrebbero assolto anche ai ruoli di far affermare con la violenza il gruppo sul territorio del Golfo, eliminando ogni forma di concorrenza, e di recuperare i debiti accumulati da numerosi assuntori. L’attività delle Fiamme Gialle ha arricchito il proprio quadro probatorio con il sequestro di 877 grammi di cocaina, di 145 di crack, di quattro chili e duecento grammi di hashish e di una pistola calibro 7,65 che, secondo gli inquirenti, sarebbe servita per intimidire i clienti morosi.

