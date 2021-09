Carabinieri, Isernia deve restare una realtà tranquilla: Maresca detta la linea

Il nuovo vertice provinciale dell'Arma ha incontrato la stampa per presentarsi alla comunità. Insieme al lui comandante della Compagnia di Agnone

di Deborah Di Vincenzo

ISERNIA. Una realtà tranquilla che deve restare tale. Ha definito così Isernia e il suo territorio il tenente colonnello Vincenzo Maresca, nuovo comandante provinciale dell'Arma. Arriva in Molise dopo aver guidato per anni il Gruppo per la Tutela della Salute di Napoli, reparto che ha giurisdizione su tutta l’Italia meridionale e da cui dipendono i 15 Nas del Sud Italia.

Nell’arco della sua carriera si è occupato di importanti indagini relative sia alla criminalità organizzata che a quella comune svolgendo, altresì, delicate attività riguardanti i reati contro la pubblica amministrazione e investigazioni nei settori sanitario, farmaceutico e alimentare.

Questa mattina ha incontrato la stampa per presentarsi alla comunità. “Sono contentissimo di essere arrivato in questa bellissima provincia – ha detto - che sto conoscendo solo in questi giorni, i cui paesaggi sono davvero stupendi, al pari all'indole degli abitanti. Il nostro servizio continuerà nel solco di chi mi ha preceduto, l'opera del mio predecessore è stata eccezionale. Favoloso anche il rapporto con le autorità e credo che questa sinergia tra le istituzioni aiuterà il nostro lavoro quotidiano.

Conoscevo questo territorio, perché nel mio precedente incarico avevo alle mie dipendenze anche il Nas di Campobasso, che ha competenza sull'intera regione Molise. Da Napoli – ha poi evidenziato - ho sempre visto questo territorio come un'isola felice. Non mi sento ancora 'a casa' perché sono arrivato da solo due giorni, ma i presupposti ci sono. Criticità particolari non ce ne sono. Continueremo a svolgere il nostro lavoro in questi territori. Faremo la cosiddetta 'polizia di prossimità', restando al fianco dei cittadini per aiutare la popolazione. Quello che serve nei comuni della provincia – ha sottolineato infine - è la vicinanza del carabiniere alla gente”.

Presente all'incontro con i giornalisti anche il nuovo comandante della Compagnia di Agnone, il capitano Carlo Alberto Evangelista.

“Per chi come me proviene dalla capitale – ha detto – è una realtà un po' più circoscritta, ma già mi sono reso conto che gli impegni sono tanti e che c'è tanto da fare. Seguirò il solco tracciato dal mio collega Proietti, che bene ha operato, dando naturalmente il mio contributo. Il mio pensiero sarà quello che è il compito precipuo dell'Arma, che è quello di essere sempre presente sul territorio perché il cittadino deve sentirsi al sicuro”.

