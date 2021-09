Vaccini Covid, da lunedì parte la prenotazione diretta sulla piattaforma

Il consigliere delegato alla Digitalizzazione, Andrea Di Lucente: i cittadini potranno decidere in autonomia il luogo e l'ora della prima dose e riprogrammare la seconda al bisogno

CAMPOBASSO. Da lunedì 4 ottobre sarà possibile prenotare autonomamente la prima dose di vaccino attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Regione per la campagna di immunizzazione contro il virus Sars-Cov 2.

La decisione è giunta a seguito dell’ultima riunione della cabina di regia che sta coordinando la campagna vaccinale.

La pagina internet alla quale collegarsi è https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300:73, all’interno della quale si troverà il collegamento diretto per poter prenotare comodamente il luogo e l’orario in cui effettuare la vaccinazione. Sarà possibile farlo per prenotare la prima dose e, allo stesso tempo, anche per effettuare la riprogrammazione della seconda dose qualora vi sia un reale impedimento nel giorno stabilito.

L’operazione potrà essere effettuata attraverso pochi clic, ovviamente sempre tenendo a portata di mano codice fiscale e tessera sanitaria.

“Abbiamo scelto questa nuova modalità – ha spiegato il consigliere regionale con delega alla Digitalizzazione, Andrea Di Lucente – per avvicinarci alle esigenze dei cittadini che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale. Adesso potranno prenotarsi autonomamente, in vista anche degli obblighi che entreranno in vigore dal prossimo 15 ottobre. In questo modo intendiamo ridurre al minimo i disagi per chi ancora deve decidere di effettuare la somministrazione. Lo strumento, comodo e versatile, permetterà di conciliare le esigenze di tutti con la possibilità di vaccinarsi e terminare l’ultimo step che permetterà alla campagna vaccinale di avere gli effetti sperati”.