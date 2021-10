Soccorso alpino in azione a Capracotta: successo per l'esercitazione

In ambiente impervio con elicottero

CAPRACOTTA. Si è appena conclusa la prima delle due esercitazioni in programma nel mese di ottobre del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (Cnsas) con l'11mo Reparto volo della polizia di Stato di Pescara.

Teatro dell'evento è stato il territorio montano dell'alto Molise. L'esercitazione ha visto il personale del Soccorso alpino e l'equipaggio dell'aeromobile impegnati in simulazioni di intervento in ambiente impervio nel comune di Capracotta con addestramento in imbarco e sbarco in hovering, senza pattini dell'elicottero a terra.

Questa procedura risulta essenziale per il trasporto rapido del personale del Cnsas in eventi di soccorso tecnico sanitario di emergenza, in ambienti impervi e difficilmente raggiungibili, in cui non è possibile l'atterraggio dell'aeromobile.

