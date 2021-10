Coronavirus, altri due positivi in Molise: tasso di positività allo 0,7 percento

I dati del bollettino aggiornato dall’Asrem a fronte di 268 tamponi refertati

CAMPOBASSO. Altri due casi di coronavirus accertati in Molise nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino giornaliero diffuso dall’Asrem a fronte di 268 tamponi refertati.

I nuovi positivi risultano residenti nei centri di Bojano e Isernia.

Gli attualmente positivi al Covid in regione sono 108, di cui 3 ricoverati (2 in Malattie infettive e 1 in Terapia intensiva). I soggetti in isolamento sono 2.237. Non si registrano in giornata guariti, ulteriori ricoveri o dimissioni.

Il tasso di contagiosità è pari allo 0,7 percento.

