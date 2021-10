Tentano incursione in casa, malviventi messi in fuga

Si tratta di tre soggetti con passamontagna, che sono fuggiti nelle campagne. È accaduto a Sessano del Molise. In azione i carabinieri

SESSANO DEL MOLISE. È caccia ai presunti malviventi a Sessano del Molise. Tre persone, con il volto coperto da un passamontagna, sono state notate mentre tentavano di entrare in un’abitazione del paese. Sorprese probabilmente dal vicinato, sono scappate nelle campagne circostanti., dileguandosi. Sul posto immediato l’arrivo dei carabinieri che hanno avviato le ricerche. Al momento, però, non ci sono veicoli di riferimento, utilizzati verosimilmente per la fuga.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!