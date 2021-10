Coronavirus, 4 nuovi casi in Molise. E c’è un nuovo ricovero in ospedale

Dai 364 tamponi analizzati nella giornata di oggi

CAMPOBASSO. Coronavirus, 4 contagi in Molise, dai 364 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, con il tasso di infezione all’1,1%. I casi Busso (1), Campobasso (2) e Ferrazzano (1).

Nel bollettino Asrem anche il ricovero di un paziente Covid di Civitanova del Sannio, mentre un paziente di Gildone è stato trasferito da Malattie infettive a reparto no Covid. Attualmente sono 3 i malati ricoverati all’ospedale Cardarelli di Campobasso, 2 in Malattie infettive e 1 in Terapia intensiva.

Fino ad oggi sono 14.529 i casi di Coronavirus certificati in Molise, con 97 attualmente positivi e 2.237 persone in isolamento. I guariti complessivi sono 13.921 (oggi ne sono stati certificati 15), mentre i morti sono 497.

