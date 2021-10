Indagine sul diabete, Toma: "Impegno prioritario della Regione Molise"

Stamattina il Presidente della Giunta è intervento in un webinar nel quale sono state messe a confronto informazioni per poter riconfigurare nuove iniziative di prevenzione.

Presentati questa mattina, nel corso di un webinar, i dati emersi da un’indagine a tutto campo su una delle malattie più diffuse e spesso silenti: il diabete.

Sono state messe a confronto informazioni importanti per poter riconfigurare iniziative di prevenzione che mettano a disposizione del cittadino indagini tempestive e che servano a prevenire il rischio di sviluppare questa patologia.

Lo rende noto la Regione Molise. “Per quanto riguarda la realtà molisana - si legge in un post facebook - il governatore Toma ha sottolineato la necessità di procedere nella direzione di una riorganizzazione e di un rafforzamento della rete territoriale per i malati diabetici. La lotta al diabete rappresenta un obiettivo prioritario della Regione Molise. Il Sistema sanitario regionale è concentrato sull’attività di prevenzione e cura, che rappresenta una priorità, poiché ogni diagnosi non fatta comporta un trattamento non avviato in tempo, determinando possibili costi sociali ed economici”.

