Covid, quasi 7mila terze dosi di vaccino somministrate in Molise

Si registra un incremento di quasi 1000 somministrazioni di terze dosi in un giorno sul territorio regionale

CAMPOBASSO. 1.268 somministrazioni di vaccino anti-Covid nelle ultime 24 ore in Molise, di cui 962 sono terze dosi. Sono i numeri principali che emergono dal report giornaliero dell’Asrem.

Nel complesso dall’inizio della campagna di vaccinazione contro il virus sono state 443.954 le dosi di siero inoculate ai molisani, di cui 6.965 riguardano per l’appunto terze dosi, elemento su cui al momento si registra lo sforzo maggiore dell’Asrem: in particolare nella fascia di età degli over 80 sono al momento 5.394 i molisani che ne hanno beneficiato, mentre tra gli over 70 sono appena 529.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!