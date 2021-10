Covid, Rt stabile: il Molise a rischio basso resta tra le regioni verdi d'Europa

Continua a diminuire l'incidenza settimanale dei casi di coronavirus

CAMPOBASSO/ISERNIA. Emergenza coronavirus: migliora ancora la situazione in Molise, regione classificata a rischio basso e che resta tra i territori 'verdi' nell'ultimo aggiornamento della mappa dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che classifica le zone a maggiore o minore pericolo di diffusione del Covid.

Secondo l’ultimo aggiornamento, sono nove le regioni italiane colorate di verde, quindi a bassa incidenza. Si tratta, oltre al Molise, di Piemonte, Lombardia, Valle D’Aosta, Trentino, Puglia, Sardegna. Umbria e Abruzzo .

Continua dunque a diminuire l'incidenza settimanale dei casi di Covid a livello nazionale che scende a 34 per 100.000 abitanti (27/09/2021 - 3/10/2021) contro i 39 per 100.000 abitanti (20/09/2021 - 26/09/2021) della settimana precedente.

Come riferisce l'Ansa, nel periodo 15 - 28 settembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,83 (range 0,81 - 0,86), al di sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente.

È quanto compare nella bozza di monitoraggio settimanale sull'andamento dei casi di Covid in Italia che sara' presentato oggi, ora all'esame della cabina di Regia.

Il tasso di occupazione dei malati di Covid in terapia intensiva è in lieve diminuzione al 4,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute del 5/10/2021), con una lieve diminuzione del numero di persone ricoverate da 459 (28/09/2021) a 433 (5/10/2021).

l tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce al 5,1%. Anche il numero di persone ricoverate in queste aree è in lieve diminuzione da 3.418 (28/09/2021) a 2.968 (5/10/2021). E' quanto compare nella bozza di Monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute. Quattro Regioni e Province autonome risultano classificate a rischio moderato questa settimana: si tratta di Basilicata, PA Trento, PA Bolzano e Valle d'Aosta.

Le restanti 17 Regioni/PPAA risultano classificate a rischio basso.

